Fonseca avvisa il Milan | Monza? Forte stava vincendo con l’Inter

Fonseca ha presentato la partita tra Monza e Milan al Brianteo. Il tecnico portoghese cita il pareggio dell'Inter lo scorso settembre. AVVISO ALLA SUA SQUADRA – Il Milan, dopo aver perso contro il Napoli di Antonio Conte nel turno infrasettimanale, affronterà domani il Monza allo Stadio Brianteo. A parlare di questa sfida, il tecnico dei rossoneri Paulo Fonseca. Le parole dell'allenatore a Milan Tv, il canale ufficiale del club: «Dobbiamo vincere, sarà una partita difficile, ma dobbiamo cominciare a vincere le partite anche fuori casa. E' una squadra, ha pareggiato con l'Inter e anzi stava vincendo con l'Inter. E' una squadra ben allenata e ho già detto ai ragazzi che sarà molto molto difficile. Partita prioritaria che vogliamo vincere, i ragazzi la meritano dopo il lavoro fatto questa settimana. Meritano questa felicità e lo meritano anche i nostri tifosi.

Monza-Milan, l’indizio di Fonseca: “Sono soddisfatto”

Fonseca dà un indizio abbastanza chiaro sulla formazione che sceglierà per la partita di domani contro il Monza, ecco le sue parole.

Fonseca 'Monza match prioritario, Milan merita vittoria'

MILANO, 01 NOV - "Se guardiamo i risultati dobbiamo vincere. Sarà una gara difficile ma dobbiamo iniziare a vincere anche fuori casa. Il Monza ha pareggiato con l'Inter e stava vincendo. È una squadra ...

Fonseca a Milan Tv: «Siamo pronti per il Monza: stiamo progredendo in tante cose. Vogliamo vincere fuori casa»

L’intervista di Milan Tv a Paulo Fonseca alla vigilia dell’undicesima giornata di campionato contro il Monza L’intervista di Milan Tv a Paulo Fonseca alla vigilia dell’undicesima giornata di campionat ...

Monza Milan, Fonseca li recupera! Ci saranno con il Monza, le novità da Milanello

Monza Milan, Fonseca recupera sia Davide Calabria che Luka Jovic per la sfida di domani sera al Brianteo: le ultime Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, comincia a svuotarsi in casa Milan l’infer ...