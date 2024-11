contratto integrativo aziendale per i dirigenti medici e sanitari dell’Asst Melegnano Martesana, attualmente, in azienda, circa 400. "Soddisfatti del lavoro svolto – scrivono in una nota la direttrice generale Roberta Labanca e il coordinatore della Intersindacale della dirigenza medica e sanitaria aziendale Giampiero Benetti –. Molto di più avremmo voluto fare: ma abbiamo operato nel perimetro delle norme e delle disponibilità economiche". Il dettaglio tecnico del nuovo integrativo è tutto in una relazione dei curatori, il documento è già pienamente operativo, "primo - la sottolineatura - fra le Asst della Regione Lombardia". Ilgiorno.it - Firmato il contratto integrativo. Aumenti ai medici per fidelizzarli Leggi tutto su Ilgiorno.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Più soldi per la pronta disponibilità notturna e i servizi di pronto soccorso, incrementi nella parte variabile dello stipendio: trattativa sindacale chiusa e semaforo verde, approvato il nuovoaziendale per i dirigentie sanitari dell’Asst Melegnano Martesana, attualmente, in azienda, circa 400. "Soddisfatti del lavoro svolto – scrivono in una nota la direttrice generale Roberta Labanca e il coordinatore della Intersindacale della dirigenza medica e sanitaria aziendale Giampiero Benetti –. Molto di più avremmo voluto fare: ma abbiamo operato nel perimetro delle norme e delle disponibilità economiche". Il dettaglio tecnico del nuovoè tutto in una relazione dei curatori, il documento è già pienamente operativo, "primo - la sottolineatura - fra le Asst della Regione Lombardia".

