F1, prove libere GP Brasile: risultati e classifiche, Norris in testa davanti a Russell e Bearman - Lando Norris conquista la prima posizione nelle prove libere del GP del Brasile. Il circuito di Interlagos ospita la prima e unica sessione di prove libere dell’appuntamento brasiliano. Il format sprint, che torna in scena nel corso di questo weekend di gara, prevede una sola FP, seguita poi dalle due qualifiche e dalle due gare. La F1 viene accolta da un asfalto nuovo e molto liscio, che però non manca di grip grazie ai trattamenti effettuati nelle ultime settimane. La sessione vede in pista Oliver Bearman, chiamato a sostituire un indisposto Kevin Magnussen. L’inglese, come da regolamento, parteciperà anche alle qualifiche sprint e alla gara sprint. Nel corso delle prove libere viene comunicato un importante colpo di scena: Max Verstappen dovrà scontare cinque posizioni di penalità nella gara della domenica dopo aver sostituito il motore endotermico. Leggi tutto su Sportface.it (Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- Landoconquista la prima posizione nelledel GP del. Il circuito di Interlagos ospita la prima e unica sessione didell’appuntamento brasiliano. Il format sprint, che torna in scena nel corso di questo weekend di gara, prevede una sola FP, seguita poi dalle due qualifiche e dalle due gare. La F1 viene accolta da un asfalto nuovo e molto liscio, che però non manca di grip grazie ai trattamenti effettuati nelle ultime settimane. La sessione vede in pista Oliver, chiamato a sostituire un indisposto Kevin Magnussen. L’inglese, come da regolamento, parteciperà anche alle qualifiche sprint e alla gara sprint. Nel corso delleviene comunicato un importante colpo di scena: Max Verstappen dovrà scontare cinque posizioni di penalità nella gara della domenica dopo aver sostituito il motore endotermico.

F1 Gp Brasile, le prove libere in diretta: Ferrari per proseguire il gran momento, Verstappen si deve difendere da Norris

Il Mondiale di F1 ... Gp di Austin e la vittoria di Carlos Sainz (con il terzo posto di Charles Leclerc) nel Gp del Messico, le Ferrari provano a ripetersi sul circuito di Interlagos. In questo ...

F1 2024 | Gp Brasile (FP1): risultati e tempi delle prove libere 1

F1, Gp Brasile (FP1): tutti i migliori tempi delle prove libere 1, disputate oggi sul circuito di Interlagos. La classifica.

DIRETTA F1 | GP Brasile 2024: LIVE Gara [TEMPI E FOTO]

Diretta GP Brasile - Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Interlagos dove, a partire dalle 15:30, si disputerà il primo turno di prove libere del Gran Pr

DIRETTA F1 | GP Brasile 2024: LIVE Prove Libere 1 [TEMPI E FOTO]

Diretta GP Brasile – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Interlagos dove, a partire dalle 15:30, si disputerà il primo turno di prove libere del Gran