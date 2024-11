Demi Moore e il lato oscuro dell’ eterna giovinezza - «La gente vuole sempre qualcosa di nuovo. È inevitabile. E a cinquant’anni, beh, è finita». Con queste parole in The Substance, film di Coralie Fargeat presentato al festival di Cannes e in uscita il 30 ottobre, il produttore televisivo Harvey (Dennis Quaid) dà il benservito a Elisabeth Sparkle (Demi Moore), una ex stella del cinema che, un po’ in là negli anni, è finita sul piccolo schermo a fare lezioni di aerobica in stile Jane Fonda. Panorama.it - Demi Moore e il lato oscuro dell’ eterna giovinezza Leggi tutto su Panorama.it (Panorama.it - venerdì 1 novembre 2024)- «La gente vuole sempre qualcosa di nuovo. È inevitabile. E a cinquant’anni, beh, è finita». Con queste parole in The Substance, film di Coralie Fargeat presentato al festival di Cannes e in uscita il 30 ottobre, il produttore televisivo Harvey (Dennis Quaid) dà il benservito a Elisabeth Sparkle (), una ex stella del cinema che, un po’ in là negli anni, è finita sul piccolo schermo a fare lezioni di aerobica in stile Jane Fonda.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:e ildell’ eterna giovinezza; The Substance: 5 film per prepararsi alla visione dell’horror con; Ildella tv per bambini Nickelodeon: “Razzismo, sessismo, mobbing”; Feud: Capote vs the Swans, un cast All-Star per il ritorno di Gus Van Sant (trailer);, la rivelazione choc: «A 15 anni mia madre pagò un uomo per violentarmi»; The Substance: recensione del body horror con

Demi Moore e il lato oscuro dell’ eterna giovinezza

(panorama.it)

«La gente vuole sempre qualcosa di nuovo. È inevitabile. E a cinquant’anni, beh, è finita». Con queste parole in The Substance, film di Coralie Fargeat presentato al festival di Cannes e in uscita il ...

The Substance: 5 film per prepararsi alla visione dell’horror con Demi Moore

(movieplayer.it)

The Substance, l'atteso thriller di Coralie Fargeat, recupera temi ed elementi di altri grandi film: dal lato oscuro della celebrità allo sdoppiamento dell'individuo fino alle declinazioni del body ho ...

Demi Moore, in “The substance” mette in gioco il suo corpo, campo di battaglia con Hollywood

(tag24.it)

Per Demi Moore l'horror "The substance" è l'occasione per fare i conti con Hollywood e gli standard di bellezza che impone con violenza alle donne.

Il documentario di Demi Lovato svela il lato oscuro della fama infantile e commuove gli spettatori

(msn.com)

Clicca qui per vedere il trailer Demi ha anche parlato del lato oscuro di essere una star Disney, affermando che l’uso di sostanze illecite è diventato una forma di fuga. Il documentario ha ...