Dal 6 novembre “La Corrida” con Amadeus sul Nove - MILANO – Dopo “Chissà chi è”, Amadeus sta per cominciare un’altra trasmissione televisiva sul Nove in quanto si appresta a condurre “La Corrida”, storico format ideato da Corrado e che negli scorsi anni è stato presentato anche da Gerry Scotti e Carlo Conti. I dilettanti allo sbaraglio sono pronti a esibirsi giudicati, come tradizione, dal pubblico in studio. Appuntamento a partire da mercoledì 6 Novembre in prima serata. “La Corrida”, dopo gli inizi in radio, è sbarcato in televisione nel 1986. La ricetta è sempre la stessa: persone comuni si esibiscono in vari numeri, come canto, danza, o comicità, di fronte a un pubblico in studio. Lopinionista.it - Dal 6 novembre “La Corrida” con Amadeus sul Nove Leggi tutto su Lopinionista.it (Lopinionista.it - venerdì 1 novembre 2024)- MILANO – Dopo “Chissà chi è”,sta per cominciare un’altra trasmissione televisiva sulin quanto si appresta a condurre “La”, storico format ideato da Corrado e che negli scorsi anni è stato presentato anche da Gerry Scotti e Carlo Conti. I dilettanti allo sbaraglio sono pronti a esibirsi giudicati, come tradizione, dal pubblico in studio. Appuntamento a partire da mercoledì 6in prima serata. “La”, dopo gli inizi in radio, è sbarcato in televisione nel 1986. La ricetta è sempre la stessa: persone comuni si esibiscono in vari numeri, come canto, danza, o comicità, di fronte a un pubblico in studio.

