Cardiologia l' ospedale Spaziani di Frosinone tra i migliori d' Italia

C'è anche il "Fabrizio Spaziani" di Frosinone tra gli ospedali che nel 2023 hanno fatto registrare importanti miglioramenti. A stilare l'elenco dei migliori ospedali è l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in occasione della conferenza stampa di presentazione del

Cardiologia, lo “Spaziani” tra le eccellenze

(ciociariaoggi.it)

L’ospedale del capoluogo tra i trentacinque che spiccano per tempestività di intervento nei casi di infarto. Raggiunta la soglia del 60% dei pazienti sottoposti ad angioplastica entro novanta minuti.

