Secoloditalia.it - Campo largo, nel giorno di Ognissanti Orlando evoca un miracolo e dà una bordata ai suoi: la coalizione di partiti non basta

(Di venerdì 1 novembre 2024) Neldi, che come da calendario celebra la gloria e l’onore di tutti i santi, compresi quelli non canonizzati, alnon resta forse che affidarsi alla grazia del potere celeste. Del resto, con ilridotto in macerie, lo stesso deputato del Pd Andrea, in un’intervista all’edizione genovese del quotidiano La Repubblicatra le righe dello sconforto una sorta diper uscire dalle peste del vicolo cieco di un’alleanza mai decollata. «Per fare unanonche isostengano la stessa persona, serve anche un progetto strutturato di Paese e dei territori. Qui abbiamo pagato il problema che si ripropone per tutti i candidati di centrosinistra: l’incertezza nello schema di gioco. Tema che se non affrontato per tempo, al di là della vicenda ligure, rischia di diventare decisivo».