Ilveggente.it - Bologna-Lecce, Serie A: tv, formazioni, pronostico

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilveggente.it:è una partita dell’undicesima giornata diA e si gioca sabato alle 15:00: probabili, diretta tv e streaming. Contro il Cagliari in trasferta è arrivata la seconda vittoria in campionato per ildi Italiano. E, anche la prima, era stata centrata lontana dal Dall’Ara, a Monza, per essere precisi. Una vittoria netta, meritata, per gli emiliani, che hanno colpito con Orsolini e Odgaard e hanno concesso davvero pochissimo alla formazione di Nicola.A: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itLa classifica si è aggiustata, anche se è totalmente diversa da quella dello scorso anno. Sappiamo tutti che ildifficilmente riuscirà a ripetere l’annata che l’ha portato in Champions League. Però delle soddisfazioni possono comunque arrivare.