Dilei.it - Bianca Balti si mostra senza capelli. Il coraggio della top model dopo la chemioterapia

(Di venerdì 1 novembre 2024) Anche di fronte ai momenti più duri,non perde la forza di continuare a sorridere. La top, che ha da poco scoperto di essere affetta da un tumore alle ovaie, condivide con i propri fan il proprio percorso contro la malattia. E, con, ne svela anche il lato nascosto, tornando sui socialle prime sedute dindopaura il capo per la prima volta, su TikTok“Once a bad b**ch always a bad b**ch” ha scritto su TikTok. In Italiano, “str**za una volta str**za per sempre”. Dove la parolaccia, però, indica una donna forte epaura, una tosta insomma. Etosta lo èalcun dubbio. Lo dil’ultimo video postato su TikTok, in cui la topsfoggia un nuovo taglio di, dovuto però alle circostanze e non a un nuovo stile.