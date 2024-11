Ilrestodelcarlino.it - Battuta omofoba all’amico durante la cena, lui gli rompe la mascella

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Rimini, 1 novembre 2024 – Unain casa di amici che sfocia in pestaggio ai danni di un giovane riminese (all’epoca dei fatti appena maggiorenne) che finisce in pronto soccorso con larotta. Tutto per via di una, rivolta in modo scherzoso dal ragazzo (che oggi ha 21 anni) ad un coetaneo. Quest’ultimo, secondo l’ipotesi di accusa, avrebbe reagito allo “scherzo” in modo manesco, prendendo a pugni il giovane che si era permesso di offenderlo. L’autore della presunta aggressione, difeso dall’avvocato Giovanni Benzi, è finito a processo davanti al giudice monocratico di Rimini. Deve rispondere dell’accusa di lesioni personali aggravate. Lo stesso vale per un suo amico, che secondo la ricostruzione avrebbe partecipato al pestaggio del riminese, per il quale procede però il tribunale dei minori di Bologna.