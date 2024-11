Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale - La "conclusione del rapporto» decisa per cambiare l’inerzia. Per adesso squadra affidata di vice. Cantini Lorano, coach Lilli già al capolinea

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: La decisione maturava già da giorni: laOlimpia Firenzeche partecipa al campionato didà notizia della "delcon Simone", il capo allenatore, "ringraziandolo per l’impegno e la dedizione dimostrati durante la sua permanenza e gli augura i migliori successi per il futuro". La conduzione tecnica dellatemporaneamente agli allenatori in seconda: Marco Armellini e Gennaro Nudo. Dopo sei turni di campionato i gialloblù sono ultimi in classifica con 2 punti, frutto di una sola vittoria ottenuta nella seconda giornata nei confronti della Mens Sanaball, e di cinque sconfitte: le ultime quattro consecutive; un bilanciomente non i linea con le aspettative.