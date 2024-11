Aumento record di misure punitive nei confronti dei minorenni nel 2024: il rapporto “Tutti dentro” - Facebook WhatsApp Twitter Sull’onnipresente tema della giustizia minorile in Italia, il recente dossier “Tutti dentro“, pubblicato dalla rivista Lavialibera in collaborazione con le associazioni Libera e Antigone, evidenzia un Aumento allarmante delle misure punitive rivolte ai minori nei primi nove mesi del 2024. Questo trend, che segna il punto più alto dal decreto Caivano, solleva interrogativi sulla direzione della giustizia minorile nel Paese. Dati chiave in crescita: raddoppio delle misure punitive Il dossier mette in luce un incremento considerevole delle misure punitive destinate ai minorennni, che sono passate da 380 nel 2023 a 819 nei primi nove mesi del 2024. Questa crescita ha portato i provvedimenti per i minori a costituire il 20% del totale delle misure punitive emesse. Gaeta.it - Aumento record di misure punitive nei confronti dei minorenni nel 2024: il rapporto “Tutti dentro” Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Sull’onnipresente tema della giustizia minorile in Italia, il recente dossier ““, pubblicato dalla rivista Lavialibera in collaborazione con le associazioni Libera e Antigone, evidenzia unallarmante dellerivolte ai minori nei primi nove mesi del. Questo trend, che segna il punto più alto dal decreto Caivano, solleva interrogativi sulla direzione della giustizia minorile nel Paese. Dati chiave in crescita: raddoppio delleIl dossier mette in luce un incremento considerevole delledestinate ai minorennni, che sono passate da 380 nel 2023 a 819 nei primi nove mesi del. Questa crescita ha portato i provvedimenti per i minori a costituire il 20% del totale delleemesse.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Crollo di cornicione a Roma: un ferito e intervento della Polizia Locale;dicontro i minori, raddoppiate in un anno; Rinvio divieti per auto in Fascia Verde: il Lazio approva la delibera dopo il dialogo con Roma; Giubileo, buoni-ristorante per i pellegrini: l'annuncio di Chevallard alla festa di Confcommercio; Trasporti scolastici in Piemonte: il Partito Democratico critica la gestione della Regione; Divieto di manifestazione a Roma: il Viminale spiega le ragioni dietro la decisione; Approfondisci 🔍

Aumento record di detenuti nelle carceri minorili: il Dipartimento per la Giustizia Minorile apre nuovi istituti

(poliziapenitenziaria.it)

Un sistema di detenzione adeguato all’aumento dei detenuti L’obiettivo è fornire un sistema di detenzione adeguato al “costante aumento del numero di detenuti”, come descritto in un recente schema di ...

Rendite catastali in aumento per chi avuto il Superbonus

(informazione.it)

il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato nuove “misure punitive” contro il Superbonus e gli effetti finanziari della misura. Nella Legge di Bilancio punterà non solo al ...

Rifugiati ucraini in Svizzera: disoccupazione in aumento la Confederazione sollecita il loro impeigo

(assodigitale.it)

Attualmente, nel contesto dell’integrazione dei rifugiati ucraini, la legislazione vigente prevede l’applicazione di misure punitive nei confronti di ... LEGGI ANCHE FFS peggiora l’utile, ma registra ...

Aumento pensioni minime nel 2025, ecco le ultime novità

(lavoroediritti.com)

In conclusione, la Manovra 2025 porta in dote aumenti limitati per le pensioni minime e conferma le principali forme di pensionamento anticipato con alcune misure volte a incentivare la permanenza nel ...