Notizie.com - Assegno di inclusione, possibile ricarica novembre in anticipo: la data

Leggi tutto su Notizie.com

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Notizie.com: L’Inps nei prossimi giorni provvederà al pagamento della mensilità didell’di: le date da segnare sul calendario. Ormai da quasi un anno il Reddito di Cittadinanza è stato sostituito dall’di, una nuova misura di sostegno al reddito destinato ai soggetti che rispettano determinati requisiti, differenti rispetto a quelli previsti per la precedente misura.diin: la(Notizie.com)I pagamenti che avvengono mensilmente sono erogati su una carta prepagata la cui distribuzione è partita lo scorso gennaio. I percettori, nei prossimi giorni, riceveranno la mensilità di, ma le date non saranno, come accade ogni mese, le stesse per tutta la platea dei beneficiari. I pagamenti verranno effettuati, difatti, in due differenti periodi del mese.