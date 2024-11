maltempo che ha colpito la Spagna. “È dura la realtà che ci troviamo di fronte. Stiamo facendo i conti con Anni di negazionismo e di mancate scelte verso la transizione”, ha detto Simona Abbate, della campagna Clima ed Energia di Greenpeace Italia, in esclusiva per Notizie.com. Apocalisse maltempo a Valencia, oltre 150 vittime. Greenpeace: “Anni di negazionismo sul cambiamento climatico” (ANSA FOTO) – Notizie.comLa realtà è durissima. La Spagna è stata colpita da un’ondata di maltempo da cui sono scaturiti violentissimi temporali. Nel sud-est del Paese, ed in particolare nella regione di Valencia, la situazione è apocalittica. Al momento il bilancio è di 158 morti, ma la conta è destinata ad aggravarsi: sono ancora decine i dispersi tra fango e macerie. Notizie.com - Apocalisse maltempo a Valencia, oltre 150 vittime. Greenpeace: “Anni di negazionismo sul cambiamento climatico” Leggi tutto su Notizie.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Notizie.com: I cambiamenti climatici sono saliti nuovamente alla ribalta delle cronache dopo l’eccezionale ondata diche ha colpito la Spagna. “È dura la realtà che ci troviamo di fronte. Stiamo facendo i conti condie di mancate scelte verso la transizione”, ha detto Simona Abbate, della campagna Clima ed Energia diItalia, in esclusiva per Notizie.com.150: “disul” (ANSA FOTO) – Notizie.comLa realtà è durissima. La Spagna è stata colpita da un’ondata dida cui sono scaturiti violentissimi temporali. Nel sud-est del Paese, ed in particolare nella regione di, la situazione è apocalittica. Al momento il bilancio è di 158 morti, ma la conta è destinata ad aggravarsi: sono ancora decine i dispersi tra fango e macerie.

