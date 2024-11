Zonawrestling.net - AEW: Leggero calo per gli ascolti di Dynamite nella sera del debutto di Lashley

(Di venerdì 1 novembre 2024) L’episodio didi questa settimana ha avuto come piatto forte l’attesodi Bobby. Il suo arrivo era atteso da settimane e questo mercoledì si è concretizzato. Di fatto abbiamo assistito alla reunion dell’Hurt Business con MVP, Shelton Benjamin e appuntoche si sono ritrovati. Oltre a questo anche l’incoronazione dei Private Party come nuovi campioni di coppia. E glicome sono andati? Glitv Secondo quanto riportato da Programming Insider, l’episodio didi questa settimana ha fatto registrare una media di 628 mila spettatori con un rating di 0.19fascia d’età 18-49 anni. Dato che rappresenta unrispetto a settimana scorsa quando il flagship show di casa AEW ottenne 647 mila spettatori sempre con un rating di 0.19keydemo. Va detto che l’arrivo di Bobby, seppur atteso, non era annunciato.