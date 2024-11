Valencia, lo sport si ferma. Si è fermato il carrozzone della Liga, non ci sarà l’incontro tra il Valencia e il Real Madrid e i messaggi di Vinicius hanno quasi riappacificato la stella madridista al pubblico Valenciano dopo i dissapori e le accuse di qualche tempo fa. Il club locale A Valencia si ferma lo sport ma (per ora) non la Motogp L'Identità. Lidentita.it - A Valencia si ferma lo sport ma (per ora) non la Motogp Leggi tutto su Lidentita.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lidentita.it: Di fronte alla tragedia di, losi. Si èto il carrozzone della Liga, non ci sarà l’incontro tra ile il Real Madrid e i messaggi di Vinicius hanno quasi riappacificato la stella madridista al pubblicono dopo i dissapori e le accuse di qualche tempo fa. Il club locale Asiloma (per ora) non laL'Identità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Calcio, alluvioni a, silo sport in Spagna; Rinviata per l'alluvione anche-Real Madrid: il calcio spagnolo sidavanti alla tragedia; Sottocorona spiega perché il fenomeno dinon si ripeterà in Italia nei prossimi giorni; Corsa contro il tempo a, un uomo rompe il vetro per salvare due bimbi e una donna; Tremenda alluvione acon oltre 60 vittime: il calcio si; Alluvione a, le testimonianze di due sardi: «Città bloccata e supermercati presi d’assalto»; Approfondisci 🔍

Spagna, disastro con oltre 150 morti a Valencia. Rinviato match con Real e altre 4 gare

(ilovepalermocalcio.com)

Il calcio spagnolo si stringe attorno a Valencia.L’alluvione che ha colpito la città e le zone limitrofe, ha causato finora 158 morti con molte persone che risultano ancora disperse. Anche il calcio s ...

Calcio, alluvioni a Valencia, si ferma lo sport in Spagna

(askanews.it)

Roma, 30 ott. (askanews) – Sarebbero oltre 90 le morti a Valencia in seguito alle disastrose alluvioni che hanno colpito quell’area della Spagna. E lo sport ha deciso di fermarsi. E’ arrivata la richi ...

A Valencia oltre 360mila persone ancora senz'acqua. Cresce l'emergenza

(ticinonews.ch)

Per ora sono state recuperate 158 vittime. La priorità è garantire beni di prima necessità, come acqua, cibo e medicine, alle popolazioni colpite.

Disastro a Valencia: sale a 158 il bilancio dei morti, 120mila gli sfollati, molti dispersi

(msn.com)

Allagamenti e 200 sfollati nel sud-ovest del paese Anche il sud-ovest della Spagna è alle prese con gli effetti della 'Dana' che ha devastato nei giorni scorsi in particolare la provincia di Valencia, ...