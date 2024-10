Wta Hong Kong 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 1 novembre (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il programma della giornata di domani, venerdì 1 novembre, del Wta 250 di Hong Kong. Si aprono i quarti di finale alle 7 di mattina con la cinese Yuan (6) contro la campionessa degli Australian Open 2020 Sofia Kenin. Seguirà la sfida tra la numero 2 del tabellone Katie Boulter e Anastasia Zakharova. C’è anche la testa di serie numero 1 Diana Shnaider contro l’olandese Suzanne Lamens. IL programma COMPLETO CENTRE COURT ore 07.00 (6) Yuan vs Kenin a seguire (2) Boulter vs Zakharova a seguire (1) Shnaider vs Lamens a seguire (9) Pera vs (3) Fernandez/Birrell Wta Hong Kong 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 1 novembre SportFace. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ildella giornata di domani,, del Wta 250 di. Si aprono i quarti di finale alle 7 di mattina con la cinese Yuan (6) contro la campionessa degli Australian Open 2020 Sofia Kenin. Seguirà la sfida tra la numero 2 del tabellone Katie Boulter e Anastasia Zakharova. C’è anche la testa di serie numero 1 Diana Shnaider contro l’olandese Suzanne Lamens. ILCOMPLETO CENTRE COURT ore 07.00 (6) Yuan vs Kenin a seguire (2) Boulter vs Zakharova a seguire (1) Shnaider vs Lamens a seguire (9) Pera vs (3) Fernandez/Birrell WtadiSportFace.

