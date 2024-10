Ilnapolista.it - Vinicius ha 24 anni, può rosicare, deve ancora imparare a perdere. È il Real che è un po’ in ritardo… (El Paìs)

(Di giovedì 31 ottobre 2024)ha 24, può. È ilche è un po’ in ritardo (El) “Non so cosa mi stia succedendo, ma tendo ad empatizzare conJr.”, scrive Rafa Cabeleira sul. Cabeleira è un editorialista in quota Barca. Scrive che “la persona mi piace relativamente, ma sono abbagliato dal calciatore e affascinato dal personaggio. Rimarrebbe da analizzare, o valutare, il suo ruolo di atleta puro: tutto ciò che ha a che fare con l’esemplarità, i valori e altri argomenti quasi filosofici, ma io sono abbastanza pigro e non sono lì per dare grandi lezioni sull’argomento”. Il punto però è che Cabeleira perdonaper aver rosicato, sì per quella questione del Pallone d’Oro a Rodri. Ecco, scrive El: “mettetevi nei suoi p“.