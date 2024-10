Villa Lante il luogo incantato da vedere almeno una volta nella vita

Leggi tutto 📰 Funweek.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) APERTURE FESTI’ OGNISSANTI INGRESSO GRATUITO 3 E 4 NOVEMBRE VARIAZIONE ORARIO DI CHIUSURA Nel primo fine settimana di novembreosserverà i seguenti orari di apertura: Venerdi 1 novembre 8:30 – 13:45 (ultimo ingresso 13:15) sabato 2 novembre 8:30 – 16:30 (ultimo ingresso 16:00) Domenica 3 novembre 8:30 – 13:45 (ultimo ingresso 13:15) Ingresso gratuito (prima domenica del mese) #domenicaalmuseo Lunedi 4 novembre 8:30 – 16:30 (ultimo ingresso 16:00)sarà eccezionalmente aperta di Lunedi in occasione della #giornatadellunitanazionale e #giornatadelleforzearmate Ingresso gratuito Martedì 5 novembre chiusura per riposo settimanale Ricordiamo che dal 1 novembre entrerà in vigore l’orario invernale: Dal Martedì al Sabato 8:30 – 16:30 (ultimo ingresso 16:00) Domenica e festivi 8:30 – 13:45 (ultimo ingresso ...