VIDEO | Si amplia il progetto "Scegli" per l'inclusione giovanile e la crescita sociale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il progetto “Spazio Civico di Comunità”, avviato il 18 ottobre 2023 a Modena da Cittadella Vis Modena ASD con la collaborazione di diverse associazioni locali, si propone di promuovere l'inclusione sociale e protagonismo giovanile.Della durata di due anni, il progetto offre attività sportive Modenatoday.it - VIDEO | Si amplia il progetto "Scegli" per l'inclusione giovanile e la crescita sociale Leggi tutto 📰 Modenatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il“Spazio Civico di Comunità”, avviato il 18 ottobre 2023 a Modena da Cittadella Vis Modena ASD con la collaborazione di diverse associazioni locali, si propone di promuovere l'e protagonismo.Della durata di due anni, iloffre attività sportive

