Via San Gaetano, inaugurato il centro diurno per disabili gravi: "Restituita al quartiere una struttura funzionale" (Di giovedì 31 ottobre 2024) In via San Gaetano è stato inaugurato nella mattina di oggi, giovedì 31 ottobre, il centro diurno dedicato ai disabili gravi che resterà aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17. "Siamo soddisfatti di essere arrivati a questo traguardo – ammette Gabriele Morotti, direttore amministrativo Livornotoday.it - Via San Gaetano, inaugurato il centro diurno per disabili gravi: "Restituita al quartiere una struttura funzionale" Leggi tutto 📰 Livornotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) In via Sanè statonella mattina di oggi, giovedì 31 ottobre, ildedicato aiche resterà aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17. "Siamo soddisfatti di essere arrivati a questo traguardo – ammette Gabriele Morotti, direttore amministrativo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:il centro diurno per disabili gravi: "Restituita al quartiere una struttura funzionale";il centro diurno socio sanitarioil centro diurno “” dedicato ai disabili gravi; Rigenerazione urbana nella Valle, inaugurata la nuova area del centro cittadino; Sindaco e Vicesindaca in visita all'istituto temporaneo Micheli-Lamarmora che sarà anchee alla scuola(ex Pazzini); Santa Maria a Vico. Domani l'inaugurazione dell'area rigenerata in centro; Approfondisci 🔍

Inaugurato il centro diurno “San Gaetano” dedicato ai disabili gravi

(livornopress.it)

Inaugurato il centro diurno “San Gaetano” della Zona Livornese. La struttura offrirà, dal lunedì al sabato in orario compreso dalle 9 alle 17, un servizio dedicato ai disabili gravi.

Giubileo, un nuovo info-point inaugurato a via della Conciliazione

(rainews.it)

A pochi metri da San Pietro, offrirà accoglienza e informerà sugli itinerari di visita. Annunciato anche il potenziamento dei servizi digitali ...

Piazza San Gaetano

(wikiwand.com)

Il nome della piazza deriva dalla presenza nella basilica di San Paolo Maggiore della tomba di San Gaetano, ricordato questi anche dalla ... maggiore sul quale si trova e sulla stessa confluisce via ...

Thiene. Ultimata la palestra di via San Gaetano, a ottobre potrà essere utilizzata

(altovicentinonline.it)

La nuova palestra comunale di via San Gaetano è pronta a entrare in funzione. I lavori di realizzazione della struttura sono stati completati, e a partire dal prossimo mese di ottobre le scuole locali ...