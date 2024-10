Valencia in ginocchio per alluvioni record: almeno 95 vittime (Di giovedì 31 ottobre 2024) La comunità Valenciana devastata da piogge torrenziali, situazione critica in città e nelle aree limitrofe Valencia sta affrontando uno dei disastri naturali più gravi della sua storia recente, con piogge torrenziali che hanno sommerso interi quartieri e paralizzato la città. Secondo la Generalitat Valenciana, le alluvioni hanno già causato almeno 95 vittime, ma il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore, poiché molte persone risultano ancora disperse. Il governo regionale ha esortato i cittadini a evitare gli spostamenti in auto, considerate le condizioni critiche delle strade. Nonostante la pioggia sia temporaneamente cessata, vaste aree della città e dei comuni limitrofi restano sommerse, con centinaia di soccorritori al lavoro per portare aiuto alle persone bloccate nelle proprie abitazioni o nei veicoli. Romadailynews.it - Valencia in ginocchio per alluvioni record: almeno 95 vittime Leggi tutto 📰 Romadailynews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La comunitàna devastata da piogge torrenziali, situazione critica in città e nelle aree limitrofesta affrontando uno dei disastri naturali più gravi della sua storia recente, con piogge torrenziali che hanno sommerso interi quartieri e paralizzato la città. Secondo la Generalitatna, lehanno già causato95, ma il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore, poiché molte persone risultano ancora disperse. Il governo regionale ha esortato i cittadini a evitare gli spostamenti in auto, considerate le condizioni critiche delle strade. Nonostante la pioggia sia temporaneamente cessata, vaste aree della città e dei comuni limitrofi restano sommerse, con centinaia di soccorritori al lavoro per portare aiuto alle persone bloccate nelle proprie abitazioni o nei veicoli.

Dana, la tempesta che ha devastato le regioni centrali della Comunità Valenciana, che peraltro è la zona più popolata, è stata la più violenta dell'epoca.

