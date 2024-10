"Una targa da collocare nella casa natale di Giorgio Vasari" (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Soddisfazione e fiduciosa attesa”. Commenta così Andrea Gallorini il botta e risposta in Consiglio Comunale suscitato dalla sua interrogazione con la quale è stato chiesto al sindaco di adoperarsi affinché venga apposta sulla facciata del palazzo di via Mazzini 60 una targa che ricordi che Arezzonotizie.it - "Una targa da collocare nella casa natale di Giorgio Vasari" Leggi tutto 📰 Arezzonotizie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Soddisfazione e fiduciosa attesa”. Commenta così Andrea Gallorini il botta e risposta in Consiglio Comunale suscitato dalla sua interrogazione con la quale è stato chiesto al sindaco di adoperarsi affinché venga apposta sulla facciata del palazzo di via Mazzini 60 unache ricordi che

Una targa alla casa natale di Respighi: l’omaggio di Cortemaggiore a 200 anni dalla nascita

(piacenzasera.it)

Una targa collocata a Cortemaggiore in via Garibaldi, al civico 8, dove esattamente 200 anni fa nacque l’illustre concittadino Lorenzo Respighi. Il Comune della bassa piacentina ha reso omaggio ...

