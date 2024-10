Tvpertutti.it - Un posto al sole, trama 31 ottobre 2024: Micaela gelosa di Manuela

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ad UnalCirillo si avvicinerà inaspettatamente a Samuel Piccirillo e questa novità susciterà la gelosia di. Quest'ultima, di recente, ha deciso di troncare la sua relazione con lo chef a seguito della richiesta del giovane di impegnarsi maggiormente nel loro rapporto e di costruire il loro futuro insieme., sentendosi sotto pressione, ha lasciato Samuel, il quale, nonostante siano già passati diversi mesi dalla rottura con la gemella, non riesce a farsene una ragione. Stando alladella soap opera di Rai 1 di giovedì 31, il giovane chef salveràda una situazione difficile e tra loro nascerà un'inaspettata sintonia che non lascerà indifferente. La gemella, infatti, comincerà a provare insofferenza verso l'improvvisa vicinanza tra sua sorella e il suo ex fidanzato.