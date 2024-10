Sport.quotidiano.net - Thiago Motta: "Abbiamo concesso troppo al Parma"

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Dopo il pirotecnico 4-4 in rimonta contro l’Inter, la Juventus è stata ancora fermata sul pari da unspumeggiante che, dopo essere passato per ben due volte in vantaggio, ha costretto i bianconeri al 2-2 finale. Che potesse essere una serata non certo da "sparring partner", i ducali lo hanno intuito già dopo appena 3’ quando Delprato ha capitalizzato appieno la sponda di Balogh incornando in rete l’1-0. Finita in svantaggio, la formazione diha poi rischiato ulteriormente al culmine di un’azione in cui Di Gregorio ha steso in area Bonny ma solo dopo che il pallone è uscito e successivamente ha reagito andando con Vlahovic ha un passo da un gol del pari poi realizzato da McKennie alla mezz’ora. Un 1-1 che ha resistito pochi minuti perché già prima dell’intervallo ilha rimesso la freccia del sorpasso con il destro vincente di Sohm.