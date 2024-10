Tg Green 31 ottobre – Crisi clima non si ferma, nuovo record per gas serra (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il nuovo record raggiunto dai gas serra nell’ultimo rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale diffuso a pochi giorni dall’avvio della Cop29 in programma a Baku in Azerbaigian, la decarbonizzazione del settore del vetro, e le città con le migliori performance ambientali in Italia. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana. Lapresse.it - Tg Green 31 ottobre – Crisi clima non si ferma, nuovo record per gas serra Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ilraggiunto dai gasnell’ultimo rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale diffuso a pochi giorni dall’avvio della Cop29 in programma a Baku in Azerbaigian, la decarbonizzazione del settore del vetro, e le città con le migliori performance ambientali in Italia. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tgdi questa settimana.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Tg31– Crisi clima non si ferma, nuovo record per gas serra; TG5: Edizione ore 08.00 del 31Video; TG Veneto News 1a Edizione: L’APOCALISSE DI ACQUA E MORTI: “PREPARIAMOCI A NUOVI DISASTRI”; Maltempo in Spagna, Sanchez: "La tempesta continua, per favore restate a casa"; Tg Economia – 30/10/2024; TG del Turismo: Eventi di Halloween, enogastronomici, autunnali, culturali; Approfondisci 🔍

Tg Green 31 ottobre – Crisi clima non si ferma, nuovo record per gas serra

(stream24.ilsole24ore.com)

Il notiziario dedicato ad ambiente, economia circolare e sviluppo sostenibile Il nuovo record raggiunto dai gas serra nell'ultimo ...

Tg Green 24 ottobre – Rapporto Asvis boccia Italia su target Agenda 2030

(stream24.ilsole24ore.com)

Il notiziario dedicato ad ambiente, economia circolare e sviluppo sostenibile Il nuovo rapporto dell'Asvis certifica che per l'Italia sono ...

Tg Green 3 ottobre – Vola fabbisogno di energia elettrica, +8% per via del caldo

(lapresse.it)

la tappa dei ‘Cantieri della transizione ecologica‘ alla Mecomer in Lombardia. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana.

Tg Green 10 ottobre – In calo il fabbisogno di energia per la produzione economica

(lapresse.it)

e un programma ad hoc per salvare la lucertola delle Eolie. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana.