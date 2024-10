Terzo Mandato, M5S: “Quadro normativo chiaro, la maggioranza non forzi la mano” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il caos che circonda la proposta di legge sul Terzo Mandato di De Luca aumenta inspiegabilmente di ora in ora. La discussione in commissione Affari istituzionali prevista per oggi è stata rinviata a sabato, segnale inequivocabile che qualcosa non quadra. Eppure il Quadro normativo non è chiaro, ma chiarissimo. L’art. 2 della legge-Quadro nazionale n. 165/2004 obbliga le Regioni a prevedere che il Presidente della Giunta regionale non possa essere immediatamente rieletto allo scadere del secondo Mandato consecutivo. Questo principio è autoapplicativo, secondo l’orientamento più autorevole tra i costituzionalisti. Al contrario, De Luca sostiene che il divieto del Terzo Mandato consecutivo, per essere efficace, debba essere recepito nell’ordinamento regionale. Anteprima24.it - Terzo Mandato, M5S: “Quadro normativo chiaro, la maggioranza non forzi la mano” Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il caos che circonda la proposta di legge suldi De Luca aumenta inspiegabilmente di ora in ora. La discussione in commissione Affari istituzionali prevista per oggi è stata rinviata a sabato, segnale inequivocabile che qualcosa non quadra. Eppure ilnon è, ma chiarissimo. L’art. 2 della legge-nazionale n. 165/2004 obbliga le Regioni a prevedere che il Presidente della Giunta regionale non possa essere immediatamente rieletto allo scadere del secondoconsecutivo. Questo principio è autoapplicativo, secondo l’orientamento più autorevole tra i costituzionalisti. Al contrario, De Luca sostiene che il divieto delconsecutivo, per essere efficace, debba essere recepito nell’ordinamento regionale.

