Spagna in ginocchio: 95 vittime e 120mila sfollati. Nel fango di Valencia si cercano sopravvissuti. Polemica sui ritardi (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Spagna è sotto choc dopo la disastrosa alluvione che ha colpito la regione di Valencia provocando almeno 95 morti . Il bilancio è purtroppo provvisorio mentre continuano le operazioni di ricerca dei numerosi dispersi sperando di trovare ancora dei sopravvissuti. Circa un migliaio di soldati sono dispiegati sul posto, assieme a vigili del fuoco, polizia e soccorritori al lavoro per localizzare

Spagna in ginocchio: 95 vittime e 120mila sfollati. Nel fango di Valencia si cercano sopravvissuti. Polemica sui ritardi

Si tratta del bilancio più grave dopo quello dell’alluvione del 1973: allora morirono 300 persone, ma anche questa volta il numero è destinato ad aumentare a causa dei numerosi dispersi ...

Si tratta di un bilancio non definitivo, numerose le persone che mancano all'appello. In 8 ore la pioggia di un anno. Il governo proclama l'emergenza nazionale, indetti tre giorni di lutto. Il governa ...

Case sommerse dall’acqua, persone intrappolate e auto inghiottite dal fango. Sono le immagini scioccanti della Spagna, colpita da potenti ...

ROMA. Almeno 95 persone - la maggior parte a Valencia - sono morte, molte sono disperse e i danni sono incalcolabili a causa delle inondazioni torrenziali nelle regioni spagnole di Valencia e Castilla ...