Soccorso Alpino della Finanza | già 20 persone soccorse nella stagione autunnale

(Di giovedì 31 ottobre 2024) PISTOIA – Superlavoroper ilGuardia di. Il termineestiva e l’inizio di quellastanno vedendo la stazione diGuardia didi Abetone Cutigliano incessantemente impegnata su più fronti, sugli Appennini pistoiese, piacentino, modenese e bolognese, come anche in Garfagnana e sulle Alpi Apuane, con decine di interventi, che hanno permesso di soccorrere 20e, purtroppo, di recuperare 8 salme.giornata di venerdì 13 settembre, la macchina dei soccorsi si è messa in moto per ricercare un uomo di 79 anni, di Bologna, che si era recato, da solo, a Lizzano in Belvedere in cerca di funghi.