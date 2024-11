incidente mortale in cantiere a Canicattì e la simulazione dell’incidente stradale per occultare la caduta dal tetto dell’ operaio in nero, il 52enne Giuseppe Gioacchino Bordonaro : dieci anni dopo i fatti arriva la sentenza . In particolare sono stati inflitti 4 anni di reclusione a Giovanni Garlisi , 45 anni, titolare dell’impresa esecutrice ; poi un anno di reclusione a Roberto Lauricella Feedpress.me - Simularono un incidente stradale, ma l'operaio cadde in cantiere a Canicattì e morì in ospedale a Messina: tre condanne Leggi tutto su Feedpress.me ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Feedpress.me: L’mortale ine la simulazione dell’per occultare la caduta dal tetto dell’in nero, il 52enne Giuseppe Gioacchino Bordonaro : dieci anni dopo i fatti arriva la sentenza . In particolare sono stati inflitti 4 anni di reclusione a Giovanni Garlisi , 45 anni, titolare dell’impresa esecutrice ; poi un anno di reclusione a Roberto Lauricella

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "in nero morì in cantiere e”: 3 condanne; "in nero morì in cantiere e", chieste 3 condanne;unper nascondere un infortunio sul lavoro: 5 condanne; "per occultare morte sul lavoro", 5 a giudizio;in nero morì in cantiere e| 3 condanne; Si ribalta con la betonierarimane schiacciato; Approfondisci 🔍

Simularono un incidente stradale, ma l'operaio cadde in cantiere a Canicattì e morì in ospedale a Messina: tre condanne

(msn.com)

L’incidente mortale in cantiere a Canicattì e la simulazione dell’incidente stradale per occultare la caduta dal tetto dell’operaio in nero, il 52enne Giuseppe Gioacchino Bordonaro: dieci anni dopo i ...

Operaio investito e ucciso in autostrada: automobilista non si ferma, rintracciato

(lanazione.it)

Firenze, 29 ottobre 2024 – Tragedia sull’A1 all’altezza di Bagno a Ripoli. Un operaio di 58 anni è morto travolto da un’auto che poi non si è fermata. Dopo le indagini è stato individuato il presunto ...

Incidente sul lavoro, tragedia a Termini Imerese: muore un operaio

(livesicilia.it)

TERMINI IMERESE – Un operaio di 44 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro a Termini Imerese, nel Palermitano. E’ successo in contrada Canne Masche, all’interno di un terreno di sua proprietà ...

Incidente autostrada A1, investiti e uccisi due operai. Schianto fra Orvieto e Attigliano

(ilmessaggero.it)

Autostrada A1 chiusa all’altezza del chilometro 457, nella prima mattinata di giovedì in provincia di Terni, a seguito di un incidente stradale accaduto intorno alle ore 6 ...