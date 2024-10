Gaeta.it - Sequestro di giocattoli a Padova: oltre 14.000 articoli per Halloween privi di avvertenze

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La Guardia di Finanza diha recentemente effettuato un'importante operazione di, culminata nella confiscazione di14.000e gadget legati alla festa di. Questi, provenienti dalla Cina, sono stati trovati in violazione delle normative italiane e europee sulla sicurezza dei prodotti. In particolare, mancavano le informazioni e leobbligatorie, fondamentali per la tutela del consumatore. Scendiamo nei dettagli di questa operazione e delle implicazioni che comporta. Normative sulla sicurezza deiLa sicurezza deiè un tema cruciale, specialmente in prossimità di festività come. I prodotti distribuiti sul territorio italiano devono rispettare precise regole in materia di etichettatura e informazioni al consumatore.