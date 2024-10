Sciopero dei lavoratori scolastici: manifestazione contro il governo e le politiche di austerità (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di oggi, i lavoratori della scuola e dell’università hanno preso parte a una manifestazione significativa davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito per protestare contro le politiche del governo riguardanti i salari e il welfare pubblico. La mobilitazione è stata indetta dalla Funzione Pubblica della CGIL , con il supporto di diversi sindacati e studenti, tutti uniti dalla convinzione che l’investimento in istruzione e ricerca sia fondamentale per il futuro del Paese. La voce dei rappresentanti sindacali Natale Di Cola, segretario generale della CGIL Roma e Lazio, ha espresso chiaramente il motivo della protesta, sottolineando la contrarietà a qualsiasi riduzione dei salari e chiedendo un cambio di rotta nelle politiche pubbliche. Gaeta.it - Sciopero dei lavoratori scolastici: manifestazione contro il governo e le politiche di austerità Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di oggi, idella scuola e dell’università hanno preso parte a unasignificativa davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito per protestareledelriguardanti i salari e il welfare pubblico. La mobilitazione è stata indetta dalla Funzione Pubblica della CGIL , con il supporto di diversi sindacati e studenti, tutti uniti dalla convinzione che l’investimento in istruzione e ricerca sia fondamentale per il futuro del Paese. La voce dei rappresentanti sindacali Natale Di Cola, segretario generale della CGIL Roma e Lazio, ha espresso chiaramente il motivo della protesta, sottolineando la contrarietà a qualsiasi riduzione dei salari e chiedendo un cambio di rotta nellepubbliche.

