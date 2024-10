Anteprima24.it - Salerno, un ponte di cioccolato con Dolcissima

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo De Luxe, il cioccolatino dedicato al Governatore, Mirko La Vecchia, il maestro cioccolatiere, già presidente della CNA Agroalimentare Nazionale, mostrerà la preparazione del Depax, come fusione tra forze contrapposte. Per scoprire a chi sarà dedicato l’appuntamento è sul lungomare didove da stasera e fino al 3 novembresi facon la seconda edizione della fiera itinerante delartigianale e delle dolcezze d’Italia. Maestri cioccolatieri di rilievo nazionale ed aziende provenienti da 7 regioni italiane si alternano in un programma di appuntamenti gratuiti come la visita alla fabbrica delgià aperta stamani a due scolaresche salernitane. Stasera spazio alle zucche mentre domenica 3 novembre un salto nel Natale con Helga Liberto che presenterà il suo dolce natalizio.