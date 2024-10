Gaeta.it - Roma: dal 1 novembre stop ai veicoli inquinanti nella Fascia Verde fino al 2025

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dall’12023, la Capitale intraprende un importante passolotta contro l’inquinamento ambientale con una nuova ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri. Quest’atto, validoal 31 ottobre, impone restrizioni severi alla circolazione deipiù temuti per il loro impatto ambientaleconosciuta ‘’. Le nuove misure mirano a migliorare la qualità dell’aria della città, incoraggiando l’uso di automenoe contribuendo al benessere della comunità. Dettagli dell’ordinanza:soggetti a restrizioni L’ordinanza specifica chiaramente le categorie diche non potranno circolare dal lunedì al sabato, fatta eccezione per i festivi infrasettimanali.