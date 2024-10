Lanazione.it - Ricominciare dal lavoro. Un progetto per ripartire

(Di giovedì 31 ottobre 2024) PISTOIA Trenta persone impegnate in un’esperienza di apprendimento deldi carpenteria o orticoltura, diciassette giovani ragazzi alle prese con un’opportunità di un nuovo inizio che passa attraverso il. E con un risultato concreto almeno per otto di questi che sono infine riusciti a trovare una collocazione lavorativa stabile. Sono i risultati del"Per" attuato dalla cooperativa In Cammino con il finanziamento della Fondazione Caript, Fondazione Un Raggio di Luce e Caritas Diocesana. Unimportante pensato per chi si trova a vivere la detenzione ma soprattutto auna volta fuori, lavorando sui concetti di impegno e responsabilità, di costanza, fantasia e benessere sociale e personale.