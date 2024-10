Retroscena Mbappé: prima di acquistare il Caen aveva pensato ad un altro club (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'attaccante francese del Real Madrid aveva valutato un'altra società, a lui cara, prima di investire sul Caen Golssip.it - Retroscena Mbappé: prima di acquistare il Caen aveva pensato ad un altro club Leggi tutto 📰 Golssip.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'attaccante francese del Real Madridvalutato un'altra società, a lui cara,di investire sul

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Mbappé:diil Caen aveva pensato ad un altro club; Lite tra Kylian Mbappé e Nasser Al-Khelaïfidi Psg-Tolosa; Mbappé, il Real Madrid e ilsull'annuncio: sarà il giocatore a scegliere quando; Manchester City, tentativo per soffiare Mbappé al Real Madrid: il|Mercato;Thuram, cosa gli ha detto Mbappédei gol con l'Inter;Mbappé: “Perché nel 2013 dissi no al Real Madrid”; Approfondisci 🔍

Retroscena Mbappé: prima di acquistare il Caen aveva pensato ad un altro club

(golssip.it)

L'attaccante francese del Real Madrid aveva valutato un'altra società, a lui cara, prima di investire sul Caen ...

Da stella di prima grandezza a spalla di Mbappé: i tormenti del giovane Bellingham

(tuttomercatoweb.com)

Nonostante nessuno lo voglia ammettere pubblicamente, l'arrivo di Kylian Mbappé ha turbato gli equilibri del Real Madrid. La squadra che aveva.

Ancelotti prima del Clasico: 'Niente mi tiene sveglio la notte. Mbappé? Non c'è fretta'

(headtopics.com)

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Clasico: 'La partita è complicata, ma anche divertente. La squadra è motivata e forte'. Come sta Bel , ...

Retroscena prima di Bologna-Milan: rossoneri erano pronti a versare 250mila euro agli alluvionati

(informazione.it)

Retroscena prima di Bologna-Milan: rossoneri erano pronti a versare 250mila euro agli alluvionati La decisione oramai è stata presa, Bologna-Milan è stata rinviata, ma la partita avrebbe potuto ...