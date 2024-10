Liberoquotidiano.it - **Razzismo: La Russa, 'c'è chi infanga nostra polizia per lotta politica, va posto rimedio'**

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "C'è un aiuto che parte dall'Italia. Anche quella affermazione sul razzismo dei nostri poliziotti. Ci sono forze politiche che la sottoscrivono? Io penso di sì e allora interroghiamoci: se nellanazionale c'è qualcuno che per sopraffare e vincere è pronto anche are l'Italia, come in quel caso la, dobbiamo porci assolutamente". Così il presidente del Senato, Ignazio La, a Dritto e Rovescio su Rete4.