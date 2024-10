Dilei.it - Psiche e corpo, le parole (in video) giuste per affrontare il tumore al seno avanzato

Leggi tutto đź“° Dilei.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Quando partiamo per un viaggio, abbiamo sempre piacere di essere accompagnati. E questo bisogno di avere persone al fianco, comprensione, condivisione diventa ancora più forte quando il percorso che si presenta è quello della scoperta di unal. Perché la scienza offre sempre nuove opportunità di terapia. Ma ci sono bisogni che vanno oltre lecure che i medici possono offrire, oltre la ricerca, oltre le prospettive della scienza. E sono le necessità , spesso tenute nascoste, di ogni donna. Far venire fuori questi bisogni creando un percorso di supporto per chi affronta ilalche ha già dato localizzazioni secondarie e una miglior comprensione del percorso di cura è uno degli obiettivi di “Inal Futuro”, campagna di sensibilizzazione di Daiichi Sankyo e AstraZeneca, con la collaborazione delle Associazioni Pazienti A.N.D.O.S.