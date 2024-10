Quifinanza.it - Proroga del concordato preventivo biennale, no del Governo: commercialisti in sciopero

Leggi tutto 📰 Quifinanza.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Nessunasui termini di adesione al. Come promesso ilnon ha accordato l’estensione dell’ultimo minuto, richiesta da più parti, sulla scadenza del 31 ottobre della misura pensata per prevenire l’evasione fiscale. La presa di posizione ha fatto alzare le barricate alle associazioni nazionali diAnc, Andoc, Fiddoc e Unico, che hanno indetto lofino al 7 novembre. Il no allaL’Esecutivo di Giorgia Meloni ha ribadito in giornata il no al rinvio della scadenza tramite una dichiarazione fatta arrivare da fonti di, che ha messo la pietra tombale sulle istanze dei