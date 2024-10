Pronto il progetto della nuova passerella: rampe, 2 ascensori, telecamere e illuminazione a Led (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bergamo. Presentato il progetto esecutivo della nuova passerella di Boccaleone. A seguito dell’approvazione in Giunta e dopo aver illustrato il rendering alla Rete di Quartiere di Boccaleone e al Comitato, il progetto esecutivo realizzato dal Comune di Bergamo per la realizzazione della nuova passerella di collegamento tra via Rovelli e via Rosa, opera che verrà realizzata da Rete Ferroviaria Italiana, vede la luce. Ed è proprio il caso di dirlo, considerato che dell’opera se ne parla dal 2017, dai tempi del bando Legami Urbani. Si tratta così dell’ultimo atto, quello che precede l’avvio dei lavori, rispettivamente l’abbattimento dell’attuale passerella, risalente al 19514, e la successiva messa a terra della nuova, condotto dall’amministrazione dopo la ratifica del Protocollo d’Intesa, presentato solo una settimana fa. Bergamonews.it - Pronto il progetto della nuova passerella: rampe, 2 ascensori, telecamere e illuminazione a Led Leggi tutto 📰 Bergamonews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bergamo. Presentato ilesecutivodi Boccaleone. A seguito dell’approvazione in Giunta e dopo aver illustrato il rendering alla Rete di Quartiere di Boccaleone e al Comitato, ilesecutivo realizzato dal Comune di Bergamo per la realizzazionedi collegamento tra via Rovelli e via Rosa, opera che verrà realizzata da Rete Ferroviaria Italiana, vede la luce. Ed è proprio il caso di dirlo, considerato che dell’opera se ne parla dal 2017, dai tempi del bando Legami Urbani. Si tratta così dell’ultimo atto, quello che precede l’avvio dei lavori, rispettivamente l’abbattimento dell’attuale, risalente al 19514, e la successiva messa a terra, condotto dall’amministrazione dopo la ratifica del Protocollo d’Intesa, presentato solo una settimana fa.

