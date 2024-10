Pacchioni: “Milan? Contro il Napoli è emerso un problema di qualità” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Intervenuto a Tmw Radio, Paolo Pacchioni ha parlato del Milan dopo la sconfitta nel big match Contro il Napoli Pianetamilan.it - Pacchioni: “Milan? Contro il Napoli è emerso un problema di qualità” Leggi tutto 📰 Pianetamilan.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Intervenuto a Tmw Radio, Paoloha parlato deldopo la sconfitta nel big matchil

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: “ilè emerso un problema di qualità”; Serie A, ilè sempre più al comando, i partenopei vincono 2-0 a san Siroil(RTL 102.5): "Ilnon è mai stato da scudetto"; È quindi un addio ai sogni scudetto per il? Il parere degli ospiti di TMW Radio;: “Vincendo questa sera ilmette pressione ale taglia fuori la Lazio”;-Eintracht,: "C'è un giocatore che può deciderla come nessuno"; Approfondisci 🔍

IL COMMENTO - Bucchioni: "Contro il Milan si capirà quanto è cresciuto il Napoli"

(napolimagazine.com)

“Se il Milan gioca da Milan, questo Napoli potrebbe seriamente non bastare: non è stato brillantissimo, il Napoli, soffrendo con Empoli e Lecce. Il Milan – ha detto Enzo Bucchioni, giornalista, a Radi ...

Milan-Napoli 0-2, i tifosi credono nello Scudetto con Conte in panchina?

(msn.com)

Dopo la vittoria di San Siro per 0-2 contro il Milan di Paulo Fonseca, i tifosi del Napoli iniziano a sognare e in città si sente pronunciare la parola Scudetto. Per alcuni, ...

Pacchioni (RTL 102.5): "Il Milan non è mai stato da scudetto"

(tuttojuve.com)

Il giornalista Paolo Pacchioni di RTL 102.5 ha parlato della corsa scudetto in riferimento al rendimento del Milan di Paulo Fonseca. Ecco le sue parole: "Il Milan non era scudetto prima e non ...

Serie A, Milan-Napoli 0-2: Lukaku-Kvara, azzurri sempre più primi

(sportmediaset.mediaset.it)

Nell'anticipo della decima giornata di Serie A il Napoli batte 2-0 il Milan a San Siro . Turno infrasettimanale amaro per gli uomini di Fonseca, dolcissimo invece per Conte e i suoi che espugnano il M ...