Ortona, al via la revisione toponomastica e numerazione civica nella zona nord (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ha preso il via il progetto di revisione toponomastica e numerazione civica nella zona nord del territorio comunale, con le operazioni di posa dei numeri civici e delle targhe viarie affidate alla ditta Unisel srl. Questo intervento riguarda le aree di Ghiomera, Foro, Postilli, Stazione di Tollo Chietitoday.it - Ortona, al via la revisione toponomastica e numerazione civica nella zona nord Leggi tutto 📰 Chietitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ha preso il via il progetto didel territorio comunale, con le operazioni di posa dei numeri civici e delle targhe viarie affidate alla ditta Unisel srl. Questo intervento riguarda le aree di Ghiomera, Foro, Postilli, Stazione di Tollo

“BERNABEO” ORTONA: PAOLUCCI, “GRANDE BLUFF, OGGI E’ OSPEDALE DI BASE CON META’ PRESTAZIONI”

(abruzzoweb.it)

ORTONA – “Alla domanda sul futuro del Bernabeo di Ortona, che dal 2018 a oggi ha perso oltre 4.000 prestazioni, l’unica risposta che è venuta in mente di dare per iscritto all’assessora Nicoletta Verì ...

Terzo caso di dengue a Ortona, al via disinfestazioni

(msn.com)

Dopo il focolaio di Fano un terzo caso di Dengue relativo ad un paziente residente a Ortona (Chieti), in contrada San Donato, è stato comunicato al Comune dall'Unità operativa complessa Servizio ...

Al via la stagione 2024-2025 della Sieco Service Alea Ortona

(abruzzonews.eu)

ORTONA – Terminata una ricca pre-season di allenamenti congiunti ... Ogni punto, ogni vittoria, sarà un tributo al suo impegno e alla sua passione per la pallavolo. La squadra, insieme a tutti i ...

Un altro caso di Dengue a Ortona, questa volta il paziente è residente a Villa Grande

(informazione.it)

Attiva la lettura vocale Dopo il caso di febbre Dengue registrato nel quartiere di Fonte , un nuovo caso è stato segnalato, questa volta a Villa . Occorrerà dunque avviare un... Leggi tutta la notizia ...