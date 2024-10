Ognissanti, attesi a Napoli 140mila turisti: servizi potenziati in città (Di giovedì 31 ottobre 2024) In occasione delle prossime giornate legate alla festività di Ognissanti e dei defunti, e alla notevole affluenza di turisti e visitatori previsti in città, circa 140mila, il Comune di Napoli ha predisposto il potenziamento di alcuni dei principali servizi di accoglienza, trasporti e sicurezza Napolitoday.it - Ognissanti, attesi a Napoli 140mila turisti: servizi potenziati in città Leggi tutto 📰 Napolitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) In occasione delle prossime giornate legate alla festività die dei defunti, e alla notevole affluenza die visitatori previsti in, circa, il Comune diha predisposto il potenziamento di alcuni dei principalidi accoglienza, trasporti e sicurezza

Napoli, Ponte di Ognissanti: il piano traffico del comune nei pressi del cimitero di Poggioreale

In occasione della festa di Ognissanti e della commemorazione di tutti i fedeli defunti (1 e 2 novembre) il Comune di Napoli ha diramato il piano traffico per gestire la numerosa affluenza di persone.

Ponte di Ognissanti, ecco il piano traffico per il Comune di Napoli

Tutte le disposizioni previste per i giorni 1 e 2 novembre, anche nei pressi dei cimiteri per l'omaggio ai defunti ...

Ognissanti, boom di turisti. Città sempre più gettonata: "Quarti a livello nazionale"

Il dato di Trainline, app leader in Europa per l’acquisto di biglietti per convogli e pullman. Registrato un + 152% di passeggeri che scelgono il treno per spostarsi per il fine settimana.

Cosa fare a Napoli a novembre 2024? Tutte le attività da non perdere

In attesa delle celebrazioni natalizie nella città partenopea, anche novembre è un ottimo mese per visitarla e partecipare ai numerosi eventi in calendario. Il clima non è ancora eccessivamente freddo ...