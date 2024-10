Nasce Buongiorno Economia, primo servizio di rassegna stampa ragionato (Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Una rassegna stampa ragionata sull’Economia e la finanza. Una soluzione facile per avere in pochi minuti un quadro completo di cosa è accaduto di rilevante in Italia e nel mondo a disposizione di professionisti, manager, opinion leader e operatori finanziari per poi essere approfondita autonomamente in un secondo momento. Dall’esperienza di un gruppo di giornalisti specializzati nel settore (del team fanno parte ex giornalisti del Sole 24 Ore, di Repubblica, della Verità e del Giornale) Nasce Buongiorno Economia (www.BuongiornoEconomia.it) il primo servizio di rassegna stampa verticale ragionato. Ogni mattina, a partire dalle 7, gli iscritti al servizio ricevono via email una selezione delle notizie più importanti e verificate. La redazione di Buongiorno Economia legge i quotidiani italiani e i principali giornali esteri, confronta le fonti e monitora i siti web. Unlimitednews.it - Nasce Buongiorno Economia, primo servizio di rassegna stampa ragionato Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Unaragionata sull’e la finanza. Una soluzione facile per avere in pochi minuti un quadro completo di cosa è accaduto di rilevante in Italia e nel mondo a disposizione di professionisti, manager, opinion leader e operatori finanziari per poi essere approfondita autonomamente in un secondo momento. Dall’esperienza di un gruppo di giornalisti specializzati nel settore (del team fanno parte ex giornalisti del Sole 24 Ore, di Repubblica, della Verità e del Giornale)(www..it) ildiverticale. Ogni mattina, a partire dalle 7, gli iscritti alricevono via email una selezione delle notizie più importanti e verificate. La redazione dilegge i quotidiani italiani e i principali giornali esteri, confronta le fonti e monitora i siti web.

