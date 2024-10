Gaeta.it - Napoli si prepara a un’affluenza di 140mila turisti per la festività di Ognissanti

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’arrivo delladisia ricevere un afflusso notevole di. Sono stimati circavisitatori che affolleranno le strade e i luoghi più iconici della città partenopea. Per rendere l’esperienza di soggiorno indimenticabile, l’Amministrazione comunale ha attuato un piano specifico, destinato a migliorare l’accoglienza e a garantire un servizio adeguato. Piano di accoglienza per iPer incontrare le esigenze crescenti dei, il Comune ha predisposto un’operazione di accoglienza che prevede l’impiego di 15 addetti, dislocati in punti strategici della città. Questi operatori hanno il compito di fornire informazioni utili sui luoghi da visitare, sulla storia dei monumenti e sulle attrazioni locali.