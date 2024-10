Spazionapoli.it - Napoli, l’annuncio su Gilmour è netto: Conte esulta

Scopri di più su questa notizia su Spazionapoli.it☑️arrivato sufa esultare Conte e sorridere i tifosi partenopei, che ora si godono il loro gioiellino Billyha conquistato. Il giovane centrocampista scozzese, arrivato sul finire del calciomercato estivo, sta regalando ai tifosi partenopei prestazioni di grande livello, complice anche l’infortunio di Stanislav Lobotka. Con il regista slovacco fuori dai giochi,ha preso in mano le redini del centrocampo, dimostrando qualità nella gestione della palla e sicurezza in fase di impostazione. Il tecnico Antonio Conte non ha nascosto la sua soddisfazione per l’impatto di. Già nelle prime conferenze stampa della stagione, Conte ha parlato con entusiasmo del giovane talento scozzese, rivelando quanto fosse desideroso di offrirgli delle opportunità in campo. Però, con Lobotka a disposizione, trovare spazio perera difficile.