Napoli-Atalanta confermata l’assenza | è ufficiale

confermata l'assenza in vista del big match tra Napoli e Atalanta, con la notizia ufficiale arrivata nelle ultime ore Il Napoli di Antonio Conte sta regalando spettacolo in questo avvio di stagione, con ben nove risultati utili consecutivi conquistati ed ora in cerca del decimo. Al "Maradona" per il prossimo match è attesa l'attuale terza forza del campionato, l'Atalanta: la squadra di Gasperini è una delle più insidiose da affrontare in questo periodo di stagione, per via del calcio che sta offrendo e dei risultati ottenuti. La sfida di domenica alle 12:30 ci regalerà sicuramente tante emozioni, ma un'assenza confermata nelle ultime ore rende la sfida ancor più attesa.

Visualizzazioni: 159 Atalanta, il sofferto 2-0 al Monza vale la quarta vittoria di fila e il momentaneo terzo posto in classifica. I nerazzurri trovano la continuità e domenica c’è l’esame Napoli. Pur ...

L’Atalanta inizia a sondare il terreno del calciomercato e, di pari passo, torna ad essere finalmente convincente in campionato. Dopo un avvio di stagione tentennante, infatti, le prestazioni della ...

Leonardo Spinazzola sarà presente per Milan-Napoli, il giocatore ha smaltito il suo infortunio muscolare ed è stato convocato.

Il Milan perde per infortunio Matteo Gabbia, i tempi di recupero e quante partite salta Momento complicato per il Milan, con l'infermeria che continua a popolarsi di calciatori. L'ultimo, in ordine di ...