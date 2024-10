Mister Movie | The Family Plan 2 Data di Uscita, cast e Novità da Mark Wahlberg (Di giovedì 31 ottobre 2024) Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. Apple TV+ ha annunciato ufficialmente la produzione di The Family Plan 2, un sequel della commedia d’azione che ha riscosso successo. Mark Wahlberg e Michelle Monaghan riprenderanno i loro ruoli, promettendo nuove avventure e risate in un contesto europeo. Il ritorno della famiglia Morgan The Family Plan, uscito a dicembre 2023 su Apple TV+, ha conquistato il pubblico grazie alla sua combinazione di azione e commedia, diretta da Simon Cellan Jones e con protagonisti Mark Wahlberg e Michelle Monaghan. La notizia del sequel, riportata da Deadline, ha subito scatenato l’entusiasmo dei fan, che potranno rivedere i loro personaggi preferiti in nuove e divertenti situazioni. In The Family Plan 2, Wahlberg e Monaghan saranno affiancati da Zoe Colletti e Van Crosby, mentre Cellan Jones tornerà dietro la macchina da presa. Mistermovie.it - Mister Movie | The Family Plan 2 Data di Uscita, cast e Novità da Mark Wahlberg Leggi tutto 📰 Mistermovie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Apple TV+ ha annunciato ufficialmente la produzione di The2, un sequel della commedia d’azione che ha riscosso successo.e Michelle Monaghan riprenderanno i loro ruoli, promettendo nuove avventure e risate in un contesto europeo. Il ritorno della famiglia Morgan The, uscito a dicembre 2023 su Apple TV+, ha conquistato il pubblico grazie alla sua combinazione di azione e commedia, diretta da Simon Cellan Jones e con protagonistie Michelle Monaghan. La notizia del sequel, riportata da Deadline, ha subito scatenato l’entusiasmo dei fan, che potranno rivedere i loro personaggi preferiti in nuove e divertenti situazioni. In The2,e Monaghan saranno affiancati da Zoe Colletti e Van Crosby, mentre Cellan Jones tornerà dietro la macchina da presa.

