M'illumino d'inverno: oltre cento eventi a Sorrento per celebrare il periodo festivo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 23 novembre al 19 gennaio, Sorrento ospiterà una serie di eventi in occasione della rassegna "M'illumino d'inverno". Con oltre cento appuntamenti, il programma si propone di intrattenere non solo i cittadini, ma anche i turisti che scelgono questa località partenopea per le loro festività. La manifestazione, che include spettacoli teatrali, concerti, eventi enogastronomici e attività folkloristiche, è promossa dal Comune di Sorrento insieme alla Regione Campania e alla Fondazione Sorrento. Dettagli della rassegna La rassegna "M'illumino d'inverno" si distingue per la varietà delle attività offerte, studiata per coinvolgere persone di tutte le età. Si potranno trovare eventi che spaziano dalla musica al teatro, fino a proposte culinarie che celebrano le tradizioni locali.

Sorrento, oltre 100 eventi per M'Illumino d'Inverno

Saranno oltre cento gli appuntamenti della rassegna sorrentina "M'Illumino d'Inverno" che partirà il 23 novembre e terminerà il 19 gennaio. Il cartellone prevede spettacoli di teatro e musica, di enog ...

Sorrento, “M'Illumino d'Inverno”: presentato il programma della 16ma edizione

Oltre cento appuntamenti, che spaziano dal teatro alla musica, dall'enogastronomia al folclore, per dare vita da un fitto e ricco calendario che prenderà il via il 23 novembre ...

Sorrento. In anteprima “Oltre l’azzurro”, il musical firmato Michele Maresca

“Oltre l’azzurro”. È il musical, di cui il chirurgo/musicista Michele Maresca ha scritto soggetto e sceneggiatura, ed è stato inserito nella Rassegna “M’illumino d’inverno”, promossa dal Comune di ...

