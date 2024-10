Gaeta.it - Michele Di Toro in concerto: un viaggio musicale tra jazz e pop al teatro Fenaroli di Lanciano

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 1° novembre 2024, ildi, in provincia di Chieti, accoglierà unstraordinario diDi, un pianista rinomato a livello internazionale. Questo evento inaugurerà la stagione 2024/25 dele promette di essere un’esperienza coinvolgente e suggestiva. Con le sue sonorità che spaziano dalal pop, passando per l’improvvisazione e l’ispirazione classica, Dioffre al pubblico uno spettacolo unico, che gioca con le emozioni e crea atmosfere indimenticabili. Un artista poliedrico: storia e carriera diDiNato nel 1974 a Sant’Eusanio del Sangro, un comune abruzzese della provincia di Chieti,Diha coltivato fin da giovane una passione per la musica. La sua carriera si è sviluppata attraverso esibizioni sia in Italia che all’estero, portandolo a esibirsi in location prestigiose.